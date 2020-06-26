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Президент Молдовы ушел на самоизоляцию после того, как побывал на параде в Москве

Президент Молдовы ушел на самоизоляцию после того, как побывал на параде в Москве
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф
После приезда из Москвы, где президент Молдовы Игорь Додон участвовал в военном параде, он принял решение самоизолироваться в своей резиденции в Холерканах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал TV8.

"Я решил некоторое время провести в изоляции. 48, 72 часа, сколько потребуется. Пока не буду участвовать в публичных мероприятиях. Но на следующей неделе поеду в Окницу на встречу", - сказал Додон.

По словам президента, он дважды сдал тест на коронавирус перед поездкой в Москву. Все 75 солдат Национальной армии, которые также участвовали в параде, здоровы.

Додон также опроверг слухи, что в его окружении есть инфицированные COVID-19. Он отметил, что за все время пандемии был обнаружен всего один случай коронавируса в президентуре и 5-6 в службе Государственной охраны.

"В окружении президента зараженных коронавирусом нет. Мы принимаем все меры предосторожности. Визиты по территории продолжатся", - заявил он.

Напомним, Додон был одним из немногих лидеров европейских стран, которые посетили парад в Москве.

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Все по теме:

Польша, Москва, Россия, Игорь Додон, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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