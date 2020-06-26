Пограничники Эстонии остановили бус, в нем оказалось 30 пассажиров вместо 6

Пограничники Эстонии остановили автомобиль Mercedes, совершавший подозрительные маневры, и обнаружили в нем в пять раз больше людей, чем предусмотрено мест.

В Эстонии пограничники, остановив автомобиль из-за подозрительных маневров, обнаружили в нем в пять раз больше людей, чем предусмотрено мест.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский портал ERR и местное издание Louna Postimees.

Днем 23 июня пограничники в селе Плиа, волости Виру, на юго-востоке страны, решили остановить Mercedes, совершавший подозрительные маневры. Водитель проигнорировал дорожные знаки, а затем и требование остановиться.

Наконец, проехав еще некоторое расстояние, он все же отреагировал на сигналы.

Заглянув внутрь авто, пограничники обнаружили в нем 30 пассажиров, хотя в нем предусмотрены места для перевозки только шести человек. Пассажиры разместились на руках друг у друга и на полу, среди них были и дети.

По словам водителя, они хотели "поехать купаться". Проверка показала, что он был трезв.

За нарушение правил перевозок на водителя составили протокол.