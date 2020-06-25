Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Утечка персональных данных: полиция провела спецоперацию
Утечка персональных данных: полиция провела спецоперацию
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня

В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости

В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В МВД готовятся значительно увеличить штрафы за превышение скорости на украинских дорогах. В министерстве уже подготовили соответствующий законопроект.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который предусматривает значительное увеличение суммы штрафа за превышение скорости.

Об этом сообщил  заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.

"Мы должны поднимать верхний порог штрафа. Если человек превысил 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше, 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч", - сказал Геращенко.

Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

Он пояснил, что в Украине некоторые главы госкомпаний, например, получают по 10 миллионов гривен, и если штраф будет в 2% от дохода, то человек должен будет заплатить 200 тысяч гривен за превышение скорости, и "тогда это будет серьезно, и не будет желания нарушать".

Аваков об афтофиксации на дорогах: За один день имеем снижение количества нарушений почти 40%

По мнению Геращенко, это "идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем".

Он также рассказал, что с 1 июля в Украине запустят и другие функции системы фотофиксации нарушений: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Как сообщалось, Геращенко заявил, что в Украине удалось преодолеть коррупционную схему, по которой можно было купить удостоверение водителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Законопроект, МВД, Штрафы, Скорость.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
03 Федерация профсоюзов требует отставки председателя комитета ВР из-за высказывания о "детях низкого качества"
04 В суде обжаловали запрет ездить в РФ по внутреннему украинскому паспорту
05 Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта
День моряка в Украине - что за праздник и когда отмечаем
День моряка в Украине - что за праздник и когда отмечаем
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
Что делать, когда все идет наперекосяк: 3 главных совета
Что делать, когда все идет наперекосяк: 3 главных совета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь