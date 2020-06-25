В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости

В МВД готовятся значительно увеличить штрафы за превышение скорости на украинских дорогах. В министерстве уже подготовили соответствующий законопроект.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который предусматривает значительное увеличение суммы штрафа за превышение скорости.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью РБК-Украина.

"Мы должны поднимать верхний порог штрафа. Если человек превысил 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен. Мы подготовили законопроект, чтобы цифра была значительно больше, 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч", - сказал Геращенко.

Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

Он пояснил, что в Украине некоторые главы госкомпаний, например, получают по 10 миллионов гривен, и если штраф будет в 2% от дохода, то человек должен будет заплатить 200 тысяч гривен за превышение скорости, и "тогда это будет серьезно, и не будет желания нарушать".

По мнению Геращенко, это "идеальный вариант, и мы к нему постепенно придем".

Он также рассказал, что с 1 июля в Украине запустят и другие функции системы фотофиксации нарушений: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Как сообщалось, Геращенко заявил, что в Украине удалось преодолеть коррупционную схему, по которой можно было купить удостоверение водителя.