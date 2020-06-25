В МВД заявляют, что водительские права уже невозможно купить

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине удалось преодолеть коррупционную схему, по которой можно было купить удостоверение водителя. К этому в МВД шли в течение 5 лет.

В Министерстве внутренних дел (МВД) заявили, что побороли проблему покупки водительских прав в Украине. Этому помог новый проект - в каждой машине экзаменатора есть видеокамера, и хранится запись того, как человек сдает на права. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, эту проблему побороли последние пять лет. Теперь все тесты есть в интернете, и каждый желающий может пройти.

"Это надо быть очень глупым товарищем, чтобы не справиться с этим", - сказал он.

Напомним, с 22 мая сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Они не работали в рамках введения карантина.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готовит ужесточение наказания для водителей, которые постоянно превышают скорость на дорогах, их будут лишать водительских прав.