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Сколько стоит восстановить водительские права онлайн

Сколько стоит восстановить водительские права онлайн
14:59 Сегодня Телеграф МВД Фото: Фейсбук

Новости Украины:Онлайн восстановление потерянного водительского удостоверения будет доступно гражданам за 201 гривню.

После запуска нового онлайн-сервиса восстановить водительское удостоверение можно будет за 201 гривну.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.

По его словам, для того, чтобы заказать или восстановить водительское удостоверение, нужно будет сделать несколько кликов на любом гаджете.

"Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас, как гражданина, который может быть сопоставлен информации в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы потеряли удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний.

Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривну бланка и вам приходит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время", - сказал он.

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Напомним, электронный кабинет водителя (ЭКВ) – это онлайн-сервис, который предоставляет всю актуальную информацию о ваших транспортных средствах, а также возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.

Он заработал в декабре 2018 года. Авторизоваться в ЭКВ можно с помощью КЭП, BankID или MobileID.

Пользователи ЭКВ могут узнать информацию о своих водительском удостоверении и транспортных средствах, проверить историю штрафов и оплатить их.

Также в ЭКВ можно зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду и индивидуальный номерной знак

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МВД, Водитель, Водительские права, Водительское удостоверение.
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