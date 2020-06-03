Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Зеленский: в Кабмине может появиться вице-премьер по вопросам ОПК
Бой Уайт - Поветкин отменен
Бой Уайт - Поветкин отменен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня

Повторный экзамен и лишение прав: в МВД рассказали, как хотят наказывать за превышение скорости

Повторный экзамен и лишение прав: в МВД рассказали, как хотят наказывать за превышение скорости
16:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Кабмин предложит Раде лишать прав граждан, которые постоянно нарушают скоростной режим. Таких водителей заставят заново сдавать экзамен по вождению.

Кабинет министров предложит Верховной Раде законопроект, согласно которому будут лишать прав тех граждан, которые постоянно нарушают скоростной режим на автомобильных дорогах.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя запуск системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

"Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, по которому граждане, которые постоянно превышают скорость, не только платили бы штрафы, но если накапливаются штрафы, например более десяти или пятнадцати в месяц, то у такого лица должны отобрать права, и он должен повторно сдавать экзамен, чтобы мы понимали, что на наших дорогах нет места тем, кто просто убивает других", - сказал он.

Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса

По словам Геращенко, ярким примером необходимости такого закона является один из водителей, который за два дня работы системы фиксации нарушил скоростной режим 14 раз.

Как сообщалось, с 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Первые камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. 

В Раде ратифицировали соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине, на автомагистралях - за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МВД, ПДД.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
03 "Новая почта" начала работать с AliExpress
04 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
05 Семь продуктов, которые не стоит есть сырыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
С 5 июня в Украине снова ослабляют карантин: что будет разрешено
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией
Беспорядки: Папа Римский обеспокоен ситуацией в США
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму &quot;Судить по совести&quot;
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму "Судить по совести"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь