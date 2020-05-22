В МВД возобновили экзамены на водительские права

Новости Украины:В рамках ослабления карантина в Украине сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили проведение практических экзаменов на водительские права.

Сервисные центры Министерства внутренних дел с 22 мая возобновляют прием практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.

Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД. Указывается, что эта услуга будет предоставляться с соблюдением обязательных санитарных и противоэпидемических мер - с одновременным пребыванием в авто не более двух человек, которые должны быть с защитными масками на лице и не иметь явных признаков ОРВИ.

В МВД отметили, что лицам, которые намерены сдать практический экзамен по навыкам управления транспортными средствами, необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где сдавался теоретический экзамен.

Также в ведомстве напомнили, что результат сданного теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Пакет документов, который необходимо иметь с собой для получения этой услуги: паспорт гражданина Украины или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его гражданство или специальный статус (с отметкой о месте регистрации); копия справки о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов; действующая медицинская справка о годности к управлению ТС (форма 083/у); оригинал и ксерокопия документа об изменении личные данных (при необходимости).

Электронное свидетельство об окончании автошколы вносится заведением самостоятельно в Единый государственный реестр транспортных средств, следовательно, его наличие в бумажном виде не является обязательным.

Как сообщалось, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, с учетом эпидситуации в регионах.