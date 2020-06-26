Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Херсонский морской порт официально передали в концессию
Херсонский морской порт официально передали в концессию
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Официально: финал Кубка Украины-2020 состоится в Харькове на ОСК "Металлист"
Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года
Вещи, от которых нужно отказаться в июле 2020 года

Дело МН17: прокуратура против повторного исследования данных с радаров

Дело МН17: прокуратура против повторного исследования данных с радаров
16:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
Прокуратура Нидерландов считает, что повторное расследование данных с украинских радаров, о которых просит защита в деле о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, не принесет новых результатов. Об этом во время слушания заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

"Защита запросила расследовать первичные данные с украинских радаров… Совет по безопасности Нидерландов уже провел такое расследование. В том числе был направлен спецпредставитель, который поговорил с представителями власти Украины высокого уровня. Вместе с Совместной следственной группой он проанализировал данные с украинских радаров. Потом Совет по безопасности Нидерландов получил вторичные данные с украинских радаров", - сообщил прокурор.

Также СБУ изучала доступность первичных данных, которые фиксируют военные самолеты.

"Мы не считаем, что повторение всех этих действий поможет предоставить какие-то новые детали спустя несколько лет усилий, которые были приложены в этом направлении", - считает Фердинандуссе.

Отметим, что в начале недели нидерландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что защита запросит радиолокационные данные с радаров, и если они недоступны, то запросит суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным. Она отметила, что результат этого расследования поможет установить информацию, касающуюся того, находились ли истребитель или ракета поблизости с самолетом рейса MH17.

Дело МН17: В Гааге возобновляются слушания

Сегодня суд в Нидерландах продолжил заседание по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Во время предыдущего заседания суда в деле о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом так и не перешел к рассмотрению дела по существу.

Тогда во время слушаний адвокаты ходатайствовали о допросах более 100 человек, так или иначе связанных с подготовкой материалов дела или фигурирующих в нем. Адвокаты ранее требовали проведения большего количества расследований по делу и выразили сомнения в достоверности текущей версии прокуратуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Нидерланды, Гаага, МН17.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)
02 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
03 В Украине произошло два землетрясения
04 В Украине за сутки новый антирекорд – более тысячи больных коронавирусом
05 Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало строительство самолета Ан-178 для Перу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки выявили 115 новых случаев COVID-19
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Минздрав: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Зеленский: Мы всех вернем - и Крым, и людей
Компания Google будет платить издательствам за высококачественные новости: о чем речь
Компания Google будет платить издательствам за высококачественные новости: о чем речь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь