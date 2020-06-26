Дело МН17: прокуратура против повторного исследования данных с радаров

Прокуратура Нидерландов считает, что повторное расследование данных с украинских радаров, о которых просит защита в деле о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году, не принесет новых результатов. Об этом во время слушания заявил прокурор Вард Фердинандуссе.

"Защита запросила расследовать первичные данные с украинских радаров… Совет по безопасности Нидерландов уже провел такое расследование. В том числе был направлен спецпредставитель, который поговорил с представителями власти Украины высокого уровня. Вместе с Совместной следственной группой он проанализировал данные с украинских радаров. Потом Совет по безопасности Нидерландов получил вторичные данные с украинских радаров", - сообщил прокурор.

Также СБУ изучала доступность первичных данных, которые фиксируют военные самолеты.

"Мы не считаем, что повторение всех этих действий поможет предоставить какие-то новые детали спустя несколько лет усилий, которые были приложены в этом направлении", - считает Фердинандуссе.

Отметим, что в начале недели нидерландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что защита запросит радиолокационные данные с радаров, и если они недоступны, то запросит суд приказать прокуратуре продолжить дальнейшее расследование по этим радиолокационным данным. Она отметила, что результат этого расследования поможет установить информацию, касающуюся того, находились ли истребитель или ракета поблизости с самолетом рейса MH17.

Сегодня суд в Нидерландах продолжил заседание по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Во время предыдущего заседания суда в деле о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом так и не перешел к рассмотрению дела по существу.

Тогда во время слушаний адвокаты ходатайствовали о допросах более 100 человек, так или иначе связанных с подготовкой материалов дела или фигурирующих в нем. Адвокаты ранее требовали проведения большего количества расследований по делу и выразили сомнения в достоверности текущей версии прокуратуры.