Президент Сербии: Мы вступаем в новый этап отношений с ЕС

Переговоры Сербии и Евросоюза должны закончиться в 2024 году, в 2026-м Сербия рассчитывает вступить в ЕС. Об этом заявил лидер страны Александр Вучич, передает национальное телевидение Сербии RTS.

Вучич не стал раскрывать детали прошедших 26 июня переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, но отметил, что доволен тем, что ему удалось обсудить с официальными лицами Евросоюза. "Мы вступаем в новый этап отношений ЕС и Сербии с оптимизмом", — сказал он.

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году.

В феврале 2018 года Еврокомиссия опубликовала стратегию расширения Европейского союза на Западных Балканах. В ней Сербия и Черногория были названы фаворитами вступления в ЕС, комиссия указала, что они потенциально готовы стать частью союза в 2025 году.

Отметим, что 2 марта этого года, Еврокомиссия опубликовала дополненный доклад по Албании и Северной Македонии, подтвердив свою рекомендацию о начале переговоров с этими странами об их вступлении в Евросоюз.

В феврале 2020 года — Еврокомиссия представила новую политику расширения ЕС.