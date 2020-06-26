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Суд по делу МН17: в Нидерландах закончилось девятое заседание

Суд по делу МН17: в Нидерландах закончилось девятое заседание
22:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В Нидерландах в судебном комплексе “Схипхол” закончилось девятое судебное заседание по делу МН17.

Следующее состоится 3 июля в 13:30 по местному времени. Об этом объявил судья Гендрик Стейнгаюс.

"Надеюсь, что мы сможем объявить решение относительно всех запросов 3 июля", - отметил он.

В июле суд должен объявить свое решение относительно запросов на расследование адвокатов Пулатова. В частности, они требуют дополнительной проверки того, что было представлено нидерландскими прокурорами, больше внимания другим версиям трагедии, а также допросить около 100 свидетелей и экспертов. Защита Пулатова видит потребность в дополнительном расследовании.

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Нидерландские прокуроры считают нецелесообразными упреки адвокатов Пулатова, которые настаивают, что расследование не завершено. В частности, относительно "сценария военного самолета". Прокуроры не раз подчеркнули, что информация относительно изучения такой версии уже есть в материалах дела, более того, все улики указывают на то, что МН17 уничтожил "Бук". Поэтому призывают суд отклонить запросы на расследование защиты Пулатова.

В связи с тем, что адвокаты Пулатова и родственников погибших рейса МН17, заявили, что им нужно больше времени для подготовки, прокуроры предлагают перейти к рассмотрению дела по существу в феврале- марте 2021 года.

А также дать слово в суде родственникам погибших в мае и июне 2021 года.

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Все по теме:

Нидерланды, Гаага, МН17.

Автор:

Телеграф
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