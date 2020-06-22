В Нидерландах возобновлены слушания по делу MH17

В Нидерландах возобновляются слушания второго блока в судебном процессе о сбитом МН17, в ходе которого ожидают, что защита одного из обвиняемых – Олега Пулатова – заявит ходатайства, после чего суд определится с дальнейшим ходом разбирательств.

10 июня в рамках второго блока досудебных слушаний, которые запланированы с 8 июня по 3 июля, был сделан перерыв для того, чтобы предоставить защите Пулатова время для более детального ознакомления с материалами дела и определиться с ходатайствами, которые адвокаты смогут заявить суду от имени своего подзащитного. Защита пояснила, что есть необходимость в личной встрече с Пулатовым для определения дальнейшей позиции в судебном процессе. С этой целью адвокаты планировали двухнедельную поездку в Россию, однако по причине пандемии коронавируса поездка была отложена.

Кроме выступления адвокатов, в рамках второго блока обвинение получило право представить доклад о ходе следствия с тем, чтобы убедить суд в том, что дело готово к рассмотрению по сути, и дополнительного расследования не требуется.

Так, прокурор утверждает, что Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко обвиняются в том, что играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК "Бук", из которого 17 июня 2014 года в небе над восточной Украиной был сбит рейс МН17 "Малазийских авиалиний". "Согласно обвинению, они совместно запросили систему "Бук", получили ее у Российской Федерации и использовали для вооруженной борьбы с целью сбить самолет. Они использовали "Бук" как инструмент для достижения своей общей цели в вооруженной борьбе", - констатировал прокурор.

Кроме того, обвинение утверждает, что у следствия есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты. "Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - заявил представитель прокуратуры Тэйс Бергер (Thijs Berger).

Заседания проходят в отсутствие четырех обвиняемых трех гражданин России и одного украинца: Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Только Пулатов представлен двумя адвокатами из нидерландской фирмы.

Как и ранее, по причине ограничительных мер из-за COVID-19 как в самом судебном зале, так и в пресс-центре присутствует ограниченное количество человек.