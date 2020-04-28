Дело MH17: Bellingcat установила личность ключевого фигуранта

Новости Украины:Расследователи идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитии малайзийского "Боинга" над Донбассом.

В материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование катастрофы самолета MH17, одно из лиц проходило под псевдонимом "Владимир Иванович". Под этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака, пишут журналисты BBC и Bellingcat.

Так, в BBC сообщают, что получили такую информацию от источников, которые лично общались с данной персоной. Группа Bellingcat же провела анализ технических данных и независимо также пришла к выводу, что Андрей Бурлака и "Владимир Иванович" могут быть одним человеком.

Так, в опубликованных следователями телефонных переговорах представители "ДНР" между собой называли "Владимира Ивановича" командиром всей операции, проводимой на востоке Украины, а бывший министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков вспоминал, что подчинялся приказам "Владимира Ивановича".

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, BBC получила информацию о перемещении генерала в 2014 году и выяснила, что в день збивания MH17 Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону.

Один источник, который назвал BBC вероятное имя "Владимира Ивановича", уточнил, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высокую госнаграду - "героя России".

Из открытых источников следует, что к 2014 году Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после - стал генерал-полковником.

С другой стороны, расследователи Bellingcat начали поиск по анализу баз данных телефонных номеров "Владимира Ивановича". Один из номеров, указанных JIT, появился в приложении GetContact как "Владимир Иванович".

"Тот же номер при поиске просочился из старой версии базы данных GetContact (запущенной, как служба ботов Telegram) привел к дополнительному номеру для того же телефонного номера. Когда мы искали этот второй номер в GetContact, мы обнаружили, что он был указан как "Владимир Иванович Бурлак". Мы провели поиск во всех доступных российских базах данных о человеке по имени "Владимир Иванович Бурлак", но обнаружили, что единственный человек в приемлемой возрастной группе с таким именем - бывший сотрудник правоохранительных органов России - умер до 2014 года", - сообщили расследователи.

После этого аналитики обратились к поиску в базе данных взломанных текстовых сообщений от мобильного мессенджера Viber, которая была обнародована в 2015 году. Переписка принадлежала человеку по имени "Александр Серов" из числа сотрудников Дениса Пушилина - "главы ДНР" и спикера так называемого "парламента ДНР" весной и летом 2014 года.

В этом архиве аналитики нашли ссылку на "Владимира Ивановича", которого помощник Пушилина назвал коллеге "заместителем начальника ФСБ, настоящее имя которого на самом деле Андрей".

Переписка Пушилина и описание "Владимира Ивановича" были совместимы с тем, что было известно о "Владимире Ивановиче" из источников JIT. Исходя из предположения, что это один и тот же человек, в Bellingcat начали поиск всех заместителей директора ФСБ - и других старших офицеров в вершине пирамиды ФСБ - с именем "Андрей" и отчеством "Иванович".

В итоге - журналисты вышли на фамилию, которую узнали из более раннего поиска по телефону: "Андрей Иванович Бурлак".

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году.

Последнее слушание состоялось 23 марта, после чего суд решил взять паузу до 8 июня 2020 года из-за эпидемии коронавируса.