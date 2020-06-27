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Суббота, 27.06.2020
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Эпидемия коронавируса: Швеция возмутилась из-за оценки ВОЗ ситуации с COVID-19 в стране

Эпидемия коронавируса: Швеция возмутилась из-за оценки ВОЗ ситуации с COVID-19 в стране
13:40 Сегодня Телеграф Укринформ
Главный эпидемиолог Швеции Андерc Тегнел выразил возмущение тем, что ВОЗ отнесла ее к странам с повышенным риском в связи с пандемией коронавируса.

"Государственный эпидемиолог Швеции выразил возмущение решением Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в неправильной трактовке данных заболеваемости COVID-19 и завышении кризисных явлений в области здравоохранения, с которыми сталкивается его страна", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает BNN Bloomberg.

Тегнел заявил, что ВОЗ допустила "полную ошибку", внеся его страну в список стран с высоким уровнем заболеваемости.

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По словам Тегнела, этот список, который включает 11 стран, не учитывает особенности подхода Швеции в тестирование на коронавирус.

"У нас увеличилось количество случаев, когда мы на прошлой неделе начали гораздо больше тестировать", - заявил он.

ВОЗ пояснила свою оценку в комментарии к шведским СМИ, который также был отправлен Bloomberg News. Организация заявила, что количество новых случаев в Швеции "остается относительно высоким", но связывает такое развитие с увеличением тестирования с начала июня.

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"Однако важно отметить, что доля положительных результатов среди протестированных остается стабильной, примерно 12-13 процентов", - сказали в ВОЗ.

Тегнел отметил, что ключевым показателем для наблюдения должно быть количество новых пациентов в реанимационных отделениях, которое он охарактеризовал как очень низкое. Главный эпидемиолог также отметил, что уровень смертности COVID-19 в Швеции уменьшается.

По состоянию на утро 27 июня количество подтвержденных случаев заболевания в мире составляет 9910137, в т. ч. 497001 летальный случай. Выздоровели от болезни уже 5360856.

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Швеция, ВОЗ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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