Катастрофа МН17: Нидерланды представили новые доказательства того, что самолет сбила ракета РФ

В деле уже столько доказательств причастности "Бука" к трагедии, что другие версии не требуют дальнейшего расследования, добавили прокуроры.

Прокуратура Нидерландов представила на суде запись новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков, что свидетельствует о том, что самолет рейса МН17 в 2014 году попали из установки "Бук".

Об этом пишет NRC.

Террористы Харченко, Дубинский и Гиркин в разговоре прямо заявили, что сбили украинский самолет после того, как тот сбил Boeing. Однако эксперты напомнили, что тогда в небе, кроме лайнера, других самолетов не было. А в телах погибших и в самолете нашли фрагменты "Бука".

По словам прокуроров, в деле уже столько доказательств причастности "Бука" к трагедии, другие версии не требуют дальнейшего расследования.

Пока неясно, когда начнется рассмотрение дела по существу.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная совместная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начался 9 марта 2020 года. Однако четверо подозреваемых не явились на судебное заседание. В то же время суд заявил о готовности заочно вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.

В заседании принимали участие защитники Пулатова - два адвоката из нидерландской юридической компании Sjöcrona Van Stigt. Также на слушаниях присутствовал российский адвокат Елена Кутьина.

Судья Хендрик Стейнгаюс сообщил, что материалы дела MH17 насчитывают 36 тыс. страниц и имеют огромное количество мультимедийных файлов в цифровом формате.

В суд от прокуроров поступила информация, что 49 родственников, желают воспользоваться правом выступления в суде, 82 - желают подать письменную декларацию об ожиданиях от суда и 84 - желают подать заявление с требованием выплаты компенсации.