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Ангела Меркель: есть веские причины продолжать конструктивный диалог с РФ

Ангела Меркель: есть веские причины продолжать конструктивный диалог с РФ
12:10 Сегодня Телеграф УНИАН
При этом Меркель признала закономерность агрессивного поведения РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что мир уже не может принимать как должное стремление США стать мировым лидером, и должен скорректировать свои приоритеты.

Об этом она заявила в интервью шести европейским газетам, в частности The Guardian.

"Мы выросли с определенным знанием того, что США хотят стать мировой державой. Если бы Штаты сейчас хотели выйти из этой роли по своей воле, нам бы надо было об этом очень глубоко подумать", – сказала она.

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В то же время она вспомнила и о частичном выводе американских войск из страны.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы США", – ответила канцлер. При этом она согласилась, что самой Германии надо больше тратить на оборону, хотя и отметила прогресс по этому вопросу за последние годы.

"Мы в Германии знаем, что нам надо больше тратить на оборону. В последние годы мы достигли значительного роста, и мы продолжаем этот путь для наращивания нашего военного потенциала", – пояснила Меркель. 

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У нее спросили, недооценивает ли страна угрозу со стороны России. Она же в ответ признала закономерность агрессивного поведения РФ, упомянув о "кампании по дезинформации" и убийство чеченского изгнанника Зелимхана Хангошвили в Берлине.

"С другой стороны, есть веские причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России большое. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", – сказала она.

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ФРГ, РФ.

Автор:

Телеграф
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