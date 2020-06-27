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Меркель: Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию

Меркель: Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию
14:08 Сегодня Телеграф Европейская правда
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир больше не может считать само собой разумеющимся, что США все еще стремятся быть мировым лидером и должен соответствующим образом скорректировать свои приоритеты.Об этом она сказала в интервью ряду европейских СМИ, в том числе The Guardian.

"Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой", - сказала канцлер Германии.

"Если бы США сейчас захотели отказаться от этой роли по своей воле, нам пришлось бы очень глубоко задуматься", - отметила она.

Меркель, первый немецкий лидер, который вырос по восточную сторону железного занавеса, в прошлом часто говорила о своем увлечении глобальным влиянием США. Выступая перед Конгрессом в 2009 году, Меркель рассуждала о "невероятном даре свободы", который восточные немцы получили в результате падения Берлинской стены при поддержке США.

Но даже во время президентства Барака Обамы немецкое правительство упрекали низкими военными расходами – критика усилилась при Дональде Трампе, который недавно подтвердил планы вывода 9500 американских военнослужащих с баз в Германии.

Меркель отметила, что военное присутствие США в Центральной Европе отвечает собственным интересам США.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, а интересы Соединенных Штатов Америки", - сказала канцлер.

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"Посмотрите на мир, посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантической оборонной сообществу и нашей общей ядерном зонтике. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя, чем во время холодной войны", – отметила Меркель.

 Отвечая на вопрос недооценила ли Германия угрозу, исходящую от России, Меркель признала модель воинственного поведения, сославшись на "дезинформационные кампании" и убийство чеченского эмигранта Зелимхана Хангошвили в Берлине, в котором немецкие прокуроры обвиняют Москву. 

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Германия, Ангела Меркель, США.

Автор:

Телеграф
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