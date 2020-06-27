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Путин и Макрон поговорили об Украине

Путин и Макрон поговорили об Украине
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Европейская правда
Во время видеоконференции президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон пообещали более тесно сотрудничать в борьбе с международным кризисом. Об этом сообщает RFERL.

Путин заявил 26 июня, что в ходе разговора были затронуты темы кризиса в Украине, Сирии и Ливии, а также напряженность в Балканском регионе, в частности, говорилось о необходимости "объединить наши усилия" для борьбы с общими угрозами, такими как пандемия коронавирус, международный терроризм и изменение климата.

Макрон сказал , что "все региональные кризисы, которые мы пережили, показывают важность превращение европейского пространства, в широком смысле, от Лиссабона до Владивостока, в реальное пространство сотрудничества и мира".

Ранее Макрон призвал Европу и НАТО пересмотреть свое стратегическое партнерство с Россией, заявив, что политика сдерживания Москвы в последние годы потерпела неудачу.

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Макрон "уверен, что мы сможем добиться прогресса с Россией по целому ряду вопросов", заявил представитель французского президента, добавив, что оба лидера провели большую часть своего разговора, обсуждая ситуацию в Ливии.

Относительно Украины, то Макрон подчеркнул важность возобновления реализации дорожной карты, направленной на прекращение конфликта, которая была согласована в ходе парижской встречи в декабре лидеров Франции, Германии, России и Украины.

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Все по теме:

Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон.

Автор:

Телеграф
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