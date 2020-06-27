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Исландия выбирает президента

Исландия выбирает президента
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: loveopium
Жители Исландии сегодня избирают президента. Об этом сообщает DW.

"В Исландии в субботу, 27 июня, жители страны избирают президента, срок полномочий которого длится четыре года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, безоговорочным фаворитом выборов является действующий президент, историк Гудни Йоханнессон, который завершает свою первую четырехлетнюю каденцию. В 2016 году он стал самым молодым президентом в истории страны с момента обретения независимости в 1944 году.

Его основным соперником выступает бизнесмен Гудмундур Франклин Йонссон, основатель Право-зеленой партии Исландии, которая в 2016 году слилась с другой популистской партией.

По данным многочисленных опросов, Йоханнессон может быть переизбран с большим преимуществом. В частности, данные исследования, опубликованные 24 июня, показали, что за Йоханессона готовы проголосовать 93,5 процента опрошенных, в то время как поддержка Йонссона составляет около 6,5 процента.

Ожидается, что эпидемия коронавируса не повлияет на выборы, поскольку страна с населением 365 тысяч человек почти не почувствовала удара коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в стране зафиксированы менее двух тысяч случаев COVID-19 и 10 смертей.

Однако на участках избирателей просят держаться на расстоянии двух метров друг от друга, их обеспечивают дезинфицирующими средствами для рук и перчатками.

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Избирательные участки в Исландии закрываются в 22 часа по местному времени. Результаты голосования должны стать известны уже завтра, 28 июня.

Президент в Исландии выполняет в основном представительские функции, но все же имеет определенные рычаги влияния на процессы в стране. В частности, он может накладывать вето на принятые Альтингом (местным парламентом) законы, созывать референдумы. Кроме того, его обязательному одобрению подлежит бюджет.

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Выборы, Исландия, Коронавирус, Гудни Йоханнессон.

Автор:

Телеграф
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