В Варшаве автобус сорвался с моста: водитель принимал амфетамин перед рейсом

Водителя автобуса, который упал с моста, арестовали.

Водителя автобуса, ставшего причиной аварии со смертельным исходом в Варшаве, арестовали. Как выяснилось, перед работой он принимал амфетамин.

Об этом сообщает Польское радио.

"Мужчине предъявили обвинение в автокатастрофе в наземном движении под воздействием амфетамина, а также в хранении наркотиков в кабине водителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд согласился с ходатайством прокуратуры об аресте на три месяца водителя городского автобуса, который в четверг упал с виадука на мосту Грот-Ровецкого в Варшаве. Мужчине предъявили обвинение в автокатастрофе в наземном движении под воздействием амфетамина, а также в хранении наркотиков в кабине водителя.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Мирослава Хир рассказала, что во время судебного заседания, на котором рассматривалось ходатайство об аресте, Томаш В. признался в содеянном: «Во время заседания, посвященного вопросу об аресте, подозреваемый признался в совершении действий, в которых его обвиняют, и объяснил, что принял амфетамин в четверг перед началом работы».

За совершенные действия мужчине грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.