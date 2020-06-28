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В Венгрии планируют строительство продолжения "Турецкого потока"

В Венгрии планируют строительство продолжения "Турецкого потока"
11:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год. Об этом сообщает сайт компании.

Так, новая магистраль должна быть готова к октябрю 2021 года.

Ранее национальный энергетический регулятор Венгрии МЕКН одобрил 10-летний план развития компании, в который был включен и данный проект.

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".

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Ранее сообщалось, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу, после введения в работу второй ветки может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию.

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Газ, Венгрия.

Автор:

Телеграф
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