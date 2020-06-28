В Венгрии планируют строительство продолжения "Турецкого потока"

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год. Об этом сообщает сайт компании.

Так, новая магистраль должна быть готова к октябрю 2021 года.

Ранее национальный энергетический регулятор Венгрии МЕКН одобрил 10-летний план развития компании, в который был включен и данный проект.

Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".

Ранее сообщалось, что после запуска первой нитки "Турецкого потока" Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу, после введения в работу второй ветки может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию.