Глава МИД ФРГ отметил необратимые изменения в американо-германских отношениях

"Тот, кто думает, что наличие демократа на посту (главы государства) вернет к предыдущему состоянию трансатлантическое партнерство, недооценивает произошедшие структурные изменения", - заявил дипломат.
Он назвал двусторонние отношения между ФРГ и США "чрезвычайно важными" и подчеркнул необходимость усовершенствовать их, ведь "в их теперешней форме они больше не отвечают требованиям, которые предъявляются обеими сторонами".
Трамп неоднократно критиковал Германию за то, как она действует в отношении ряда вопросов, включая сотрудничество с Россией по газопроводу Nord Stream 2 и то, что ФРГ не выполняет цели оборонных расходов НАТО, говорится в материале.
Новым спором стало сообщение Трампа о том, что его администрация значительно сокращает количество американских военных, которые базируются в Германии.
Президентские выборы в США состоятся в ноябре.