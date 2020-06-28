Глава МИД ФРГ отметил необратимые изменения в американо-германских отношениях

Возможное поражение Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах не означает возвращения американо-германских отношений до состояния, в котором они были до прихода этого президента на должность. Такое убеждение высказал в интервью агентству dpa министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Тот, кто думает, что наличие демократа на посту (главы государства) вернет к предыдущему состоянию трансатлантическое партнерство, недооценивает произошедшие структурные изменения", - заявил дипломат.

Он назвал двусторонние отношения между ФРГ и США "чрезвычайно важными" и подчеркнул необходимость усовершенствовать их, ведь "в их теперешней форме они больше не отвечают требованиям, которые предъявляются обеими сторонами".

Трамп неоднократно критиковал Германию за то, как она действует в отношении ряда вопросов, включая сотрудничество с Россией по газопроводу Nord Stream 2 и то, что ФРГ не выполняет цели оборонных расходов НАТО, говорится в материале.

Новым спором стало сообщение Трампа о том, что его администрация значительно сокращает количество американских военных, которые базируются в Германии.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре.