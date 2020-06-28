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Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов

Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Европейская правда
Выборы президента Исландии уверенно выиграл действующий глава страны Гудни Йоханнессон, который в 2016 году стал самым молодым президентом в истории страны с момента обретения независимости в 1944 году. Об этом сообщает исландский портал MBL.

Йоханнессон получил 92,2% голосов, а его соперник Гюрмундур Франклин Йонссон - 7,8% голосов. Результат не стал неожиданным, накануне голосования именно такую поддержку прогнозировали социологические исследования.

Исландия - лишь вторая страна в Европе, которая провела выборы после вспышки пандемии коронавируса, после того как на прошлой неделе в Сербии состоялись выборы.

Страна, в которой проживает около 365 000 человек, не слишком пострадала от кризиса здравоохранения. До сих пор в стране зафиксировано 10 смертей от коронавируса, и в настоящее время в Исландии 10 активных случаев заболевания.

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Но пандемия сильно ударила по зависимой от туризма экономике, заставив Центральный банк дважды снизить основную ставку, а правительство потратить около 2 миллиардов долларов на финансовую помощь пострадавшим предприятиям и частным лицам, оставшимся без работы.

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Выборы, Исландия, Гудни Йоханнессон.

Автор:

Телеграф
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