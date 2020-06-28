Эстония бьет тревогу: на границе с РФ обнаружены радиоактивные частицы

Харкуская станция радиационного контроля Департамента окружающей среды в Эстонии обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах. Причиной этого может быть работа Кольской и Ленинградской АЭС, но в Росэнергоатоме заявили, что происшествий на АЭС не было. Об этом сообщает газета Postimees.

"Харкуская станция радиационного контроля Департамента окружающей среды обнаружила в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах", — сообщили в СМИ.

Сказано, что по данным департамента, изотопы не угрожают здоровью человека.

"Из разных стран поступила информация о незначительном увеличении фона радиоактивных изотопов в северо-восточной Европе. Хотя уровень не содержит никакой угрозы для здоровья человека, в наших интересах и в интересах международной безопасности в целом определить масштабы роста этого фона, потому что он, безусловно, является антропогенным", — сказал министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что по этому вопросу Эстония находится в контакте с Международным агентством по атомной энергии и другими странами.

"Северные страны на этой неделе сообщили о небольшом июньском повышении уровня радиации в северной Европе, официальные представители Нидерландов заявили, что источник мог находиться в западной части России и указывать на "повреждение элемента ядра на АЭС". В первую очередь под подозрение попали Кольская и Ленинградская АЭС, а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря, пишет GreenPeace. В Росэнергоатоме заявили, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на АЭС северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям", — сказано в сообщении.

Сообщается, что в Росэнергоатоме заявили, что Ленинградская и Кольская АЭС работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет.