Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму

В аннексированном Крыму восемь провайдеров в семи населенных пунктах полностью блокируют 30 украинских информационных сайтов и две социальные сети. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Как отмечается, эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, организаций "Хизб ут-Тахрир" и "Свидетели Иеговы" и Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По состоянию на конец июня эти провайдеры не дают доступ минимум к 30 сайтам, свободно работающим на материковой части Украины.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей восьми разных провайдеров в семи крымских населенных пунктах: "БелНет" (Белогорск), SevStar (Севастополь), "Мечта" (Симферополь), "Боспортелеком" (Керчь), "ЯлтаНет" (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), "Гигабайт" (Бахчисарай), "Керчьнет" (Керчь).

Напомним, в Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект о непризнании оккупации, предусматривающий уголовную ответственность для людей, которые поддерживают оккупацию Крыма.