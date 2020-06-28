Выборы в Польше: кто проходит во второй тур

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский сразятся между собой во втором туре президентских выборов 12 июля. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного центром Ipsos в день выборов, информирует tvn24.pl.