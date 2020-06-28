Выборы в Польше: кто проходит во второй тур

В частности, за Дуду, которого поддерживает правящая партия "Право и Справедливость" (PiS), проголосовали 41,8% избирателей. За кандидата Гражданской коалиции Тшасковского - 30,4%.
За независимого кандидата Шимона Головню проголосовали 13,3% избирателей, за кандидата от националистической Конфедерации Кшиштофа Босака -7,4%, лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камиша – 2,6%, за кандидата от Левой Роберта Бедроня – 2,9%.
Явка на выборах составила 62,9%.
Государственная избирательная комиссия обещает обнародовать официальные результаты выборов во вторник вечером или в среду.