Английский город Лестер планируют закрыть на карантин

В Британии город Лестер могут закрыть на локальный каранти.

Английский город Лестер могут закрыть на локальный карантин на фоне роста числа новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

«Министр внутренних дел Прити Патель подтвердила, что город Лестер могут закрыть на локальный карантин после роста числа случаев коронавируса», - говорится в сообщении.

В это же время мэр города Питер Соулсби заявил, что «нет непосредственной перспективы» для введения карантина. По его словам, данные тестирования все еще анализируются.

Как отмечается, в течение двух недель до 16 июня в Лестере было зарегистрировано около 25% из 2494 подтвержденных случаев коронавируса в городе.