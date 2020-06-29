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Ряд европейских стран встревожены из-за российского радиоактивного ветра

Ряд европейских стран встревожены из-за российского радиоактивного ветра
01:15 Сегодня Телеграф УНИАН
Повышенный уровень радиоактивности может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции.

Власти европейских стран сообщают, что у западной границы России обнаружен повышенный уровень радиоактивности, который может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции.

Финские, норвежские и шведские наблюдатели за радиоактивной и ядерной безопасностью заявляют, что на этой неделе они зафиксировали небольшое количество изотопов в некоторых регионах Финляндии и южной Скандинавии, сообщает издание AP.

По словам экспертов, всплески радиации могут указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции. Отмечается, что радиоактивные изотопы безвредны для человека.

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"Радионуклиды являются искусственными, то есть они созданы человеком. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции", - сообщают нидерландские эксперты.

Также в Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов заявили, что они не могут определить точное местоположение выбросов радиации.

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Россия, Радиация, Европа.

Автор:

Телеграф
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