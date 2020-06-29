Ряд европейских стран встревожены из-за российского радиоактивного ветра

Повышенный уровень радиоактивности может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции.

Власти европейских стран сообщают, что у западной границы России обнаружен повышенный уровень радиоактивности, который может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции.

Финские, норвежские и шведские наблюдатели за радиоактивной и ядерной безопасностью заявляют, что на этой неделе они зафиксировали небольшое количество изотопов в некоторых регионах Финляндии и южной Скандинавии, сообщает издание AP.

По словам экспертов, всплески радиации могут указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции. Отмечается, что радиоактивные изотопы безвредны для человека.

"Радионуклиды являются искусственными, то есть они созданы человеком. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции", - сообщают нидерландские эксперты.

Также в Национальном институте здоровья и окружающей среды Нидерландов заявили, что они не могут определить точное местоположение выбросов радиации.