Стихийная мощь: В Турции произошло землетрясение

В провинции Мугла на юго-западе Турции 28 июня произошло землетрясение магнитудой 5.2 балла, сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).