ЕС обновил список стран, для которых откроет границы с 1 июля: Украины среди них нет

Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля, но ее не внесли в "красный" список.

Европейский Союз все еще не пришел к согласию относительно перечня "безопасных стран", граждане которых смогут посетить Европу в июле.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Сначала в четверг "зеленый" список содержал 54 страны, в том числе Украину. Теперь, по информации агентства, их 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимных шагов - Китай.

В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

Издание не уточняет, каким ЕК рекомендует сделать порядок въезда из стран, которые не вошли ни в один из списков, в том числе из Украины. Стоит отметить, что решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Украины потенциально возможны исключения.

Источники агентства также ставят под вопрос открытие границ с 1 июля, с учетом того, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.