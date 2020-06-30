"Мое сердце ранено, но не разбито": президент Косово ответил на обвинения в военных преступлениях

Президент Косово Хашим Тачи обещает "немедленно уйти в отставку", если суд в Гааге признает его виновным в военных преступлениях. Об этом передает "Радио Свобода".

Во время обращения к нации он назвал "неправдивыми" обвинения в свой адрес.

"Мое сердце ранено, но не разбито. Мои мысли тяжелые, но не грустные. Моя кровь горячая, но чистая", – сказал Тачи.

Он пообещал встретиться в ближайшие дни с политическими лидерами Косово и "обсудить следующие шаги".

Напомним: 24 июня специализированная прокуратура в Гааге (SPO) выдвинула обвинения против президента Косово Хашима Тачи, бывшего председателя парламента Кадре Весели и "иных" лиц в военных преступлениях и преступлениях против человечности, предположительно совершенных во время конфликта в Косово 1998-1999 годов или после него.

Хашим Тачи был одним из основателей Освободительной армии Косово (ОАК), которая действовала в период войны за независимость края от Сербии. С 2000 года — председатель Демократической партии Косово, в прошлом политического крыла ОАК. В 2008-2014 годах — премьер-министр республики, затем возглавлял МИД, а в начале 2016 года избран президентом Косово.

В результате войны, что происходила в Косово в 1998-1999 годах, погибло более 10 000 человек, 1641 лицо до сих пор считается пропавшим без вести. Война закончилась после воздушных ударов НАТО по Сербии, которые продолжались 78 дней.