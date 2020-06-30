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Вторник, 30.06.2020
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Борьба с COVID-19: в Британии возобновили тестирование "лекарства Трампа"

Борьба с COVID-19: в Британии возобновили тестирование "лекарства Трампа"
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
Испытания противоречивого антималярийного средства, которые употреблял президент США Дональд Трамп с целью предотвратить заражение коронавирусом, восстанавливают в Великобритании. Об этом информирует Daily Mail.

"На испытания с целью проверить, может ли гидроксихлорохин защищать людей от болезни COVID-19, снова получено разрешение от регуляторов медицинской отрасли Великобритании", - говорится в сообщении.

Эксперты Оксфордского университета восстановят набор людей для проведения испытаний этого противоречивого лекарственного средства в Великобритании и за рубежом.

Исследования Оксфордского университета имеют целью определить, может ли средство защитить людей от заражения коронавирусом.

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Британское регуляторное агентство по лекарственным средствам и медикаментам запретило испытания гидроксихлорохина в начале июня на фоне беспокойства относительно его безопасности для пациентов.

Считалось, что пациенты, принимающие это средство, которое употреблял для профилактики Трамп, сталкиваются с большим риском летального исхода.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня в мире подтверждено 10 494 212 случаев заражения коронавирусом. Умер от болезни 510 621 человек, выздоровели - 5 723 968.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, который существует уже несколько десятилетий. Во многих странах его стали использовать для лечения COVID-19.

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Великобритания, Вакцина, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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