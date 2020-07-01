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Выдворение посла ЕС режимом Мадуро: в Евросоюзе "сожалеют по поводу дальнейшей международной изоляции Венесуэлы"

Выдворение посла ЕС режимом Мадуро: в Евросоюзе "сожалеют по поводу дальнейшей международной изоляции Венесуэлы"
Обновлено 03:09 Сегодня Телеграф Укринформ
Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил решение властей Венесуэлы выслать из страны посла ЕС и назвал это еще одним шагом к дальнейшей международной изоляции страны. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, обнародованном на сайте Европейского Совета.

"29 июня режим Мадуро объявил о том, что посол ЕС должен в течение 72 часов покинуть страну. ЕС решительно осуждает такое решение и глубоко сожалеет по поводу дальнейшей международной изоляции (Венесуэлы – ред.), которую оно может вызвать. Мы призываем к пересмотру этого решения", - говорится в документе.

Боррель напомнил последовательную позицию Евросоюза, которая заключается в том, что глубокий политический и социально-экономический кризис в Венесуэле может быть решен исключительно путем мирного и конституционного решения самих граждан страны. Это должно основываться на честных выборах и уважении к роли и независимости демократически избранных институтов, таких как Национальная ассамблея. При этом необходимо освободить всех политических заключенных и обеспечить соблюдение прав и фундаментальных свобод человека.

"Евросоюз подтверждает собственные обязательства относительно поддержки народа Венесуэлы в решении политического кризиса и предоставлении гуманитарной помощи для облегчения страданий населения страны", - говорится в декларации Высокого представителя ЕС.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС объявил в понедельник решение включить еще 11 официальных представителей Венесуэлы в список лиц и организаций, против которых применяются ограничительные меры в связи с систематическим нарушением демократических свобод и прав человека в этой стране.

Мадуро распорядился выдворить посла ЕС в Венесуэле

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал ЕС за введение таких санкций и заявил, что глава представительства Евросоюза в Каракасе Исабель Браланте Педроса должна покинуть страну.

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Все по теме:

ЕС, Венесуэла, Николас Мадуро.

Автор:

Телеграф
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