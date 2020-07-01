"Деньги у нас закончились": квартал красных фонарей Амстердама открывает двери для посетителей

В квартале красных фонарей в Амстердаме с 1 июля снова откроют двери для клиентов бордели. Согласно решению правительства, все секс-работники страны смогут снова работать без ограничений. Об этом сообщает ANP и DW.

"Пора людям возвращаться. Деньги у нас закончились", - заявила председатель профсоюза Red Light United Фелисия Анна во вторник, 30 июня.

Квартал красных фонарей является всемирно известной туристической достопримечательностью. До введения карантинных мероприятий его посещали около 35 000 туристов в день. Впрочем, с середины марта заведения в квартале было закрыты.

В профсоюзе секс-работников не надеются на быстрое восстановление бизнеса. Многие работницы из Восточной Европы из-за пандемии вернулись на родину. Кроме того, туризм в Амстердаме также восстанавливается медленно.

Red Light United настаивал на быстрой отмене карантинных мероприятий, поскольку многие секс-работников не могут рассчитывать на государственную поддержку. При этом они вынуждены и дальше платить высокую аренду.

Выполнение условий о соблюдении дистанции в 1,5 метра, а также ношение масок и перчаток невозможны в секс-индустрии. Однако клиенты должны мыть и дезинфицировать руки. "Все, к чему прикасались, например кровать или дверные ручки, должно быть продезинфицированы", - отмечает Фелисия Анна.

В рамках ослабление карантинных мероприятий секс-индустрия возобновит свою работу с 1 июля и в Австрии. В Швейцарии разрешили работу борделей еще с 6 июня.