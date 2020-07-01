Смягчение карантина: Греция открывает региональные аэропорты для международного сообщения

На территории Греции со среды открываются для международного авиасообщения все аэропорты, в том числе на островах. Об этом сообщает Ekathimernini.

"Региональные аэропорты на всей территории Греции, включая популярные туристические острова, начинают опять принимать международные рейсы с этой среды", - говорится в сообщении.

Иностранные туристы могли прилетать в Греции с 15 июня, но только в Афины и Салоники.

Кроме туристов из 27 стран-членов ЕС, Греция также позволяет прибывать на свою территории гражданам 14 государств вне ЕС, эпидемиологическая ситуация в которых считается безопасной.

В то же время прямые полеты из Великобритании и Швеции запрещены до 15 июля.

Как сообщалось, ЕС 30 июня принял решение открыть границы для граждан 14 стран, однако Украина в их число не вошла.