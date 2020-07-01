Смягчение карантина: Чехия с 1 июля снимает часть ограничений

Власти Чешской Республики со среды, 1 июля, отменяют еще ряд ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Czech Radio.

"С 1-го июля на большей части территории Чешской Республики отменяется требование носить медицинские маски, введенное с целью борьбы с эпидемией коронавируса.

Также с 1 июля все достопримечательности Чехии – замки, дворцы и музеи - начинают работать в обычном режиме.

Без ограничений можно также посещать бассейны и зоопарки", - говорится в сообщении.

Жители Чехии больше не обязаны надевать маски ни в общественном транспорте, ни во внутренних помещениях. Исключение составляют медицинские и социальные учреждения, а также Прага и Моравско-Силезский край. Там сохраняется требование закрывать нос и рот в отдельных местах, например, в пражском метро и во внутренних помещениях, где проходят мероприятия с числом участников более 100 человек.

Следует отметить, что во внутренних помещениях культурных учреждений отменяется необходимость соблюдать дистанцию в 2 метра. Рестораны и бары вновь смогут работать и после 23 часов. Зрители кинотеатров могут приносить в зрительный зал еду и напитки.

Как сообщалось, что в мае и июне Чехия уже отменила целый ряд карантинных ограничений.