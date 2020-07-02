Радиация на границе ЕС: Россия пока не ответила на запрос МАГАТЭ

На прошлой неделе финские, норвежские и шведские наблюдатели за радиационной и ядерной безопасностью заявили, что обнаружили небольшие количества радиоактивных изотопов в некоторых частях Финляндии, Южной Скандинавии и Арктики.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что уровни, сообщаемые МАГАТЭ, низкие и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.
Венское агентство связалось с европейскими странами в субботу, чтобы запросить информацию. Он заявил, что к вечеру понедельника все добровольно сообщили: на их территории не произошло ничего, что могло бы вызвать концентрацию изотопов в воздухе. Несколько стран за пределами Европы сообщили об аналогичных результатах.
"Я ожидаю, что все больше государств-членов будут предоставлять нам соответствующую информацию и данные и мы будем продолжать информировать общественность", - сказал Гросси.
Однако российский государственный атомный оператор заявил, что две атомные электростанции на северо-западе России не сообщают о каких-либо проблемах.