Польша отменила обязательный карантин для въезжающих в страну украинцев

Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина.
На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польше все еще ограничен. Границу можно пересечь лишь в некоторых пунктах; с Украиной - в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин), Корчевой (с украинской стороны - Краковец), Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская) - и Медике (с украинской стороны - Шегини).
Как сообщалось ранее, Польша с 1 июля сняла запрет на полеты в Украину и Великобританию.
Решение было принято правительством страны. С сегодняшнего дня из Кракова можно вылететь в Киев, Лондон, Глазго, Бирмингем и Эдинбург.