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СМИ: Макрон ожидает отставки премьера Франции

СМИ: Макрон ожидает отставки премьера Франции
Обновлено 04:10 Сегодня Телеграф Укринформ
По данным французских масс-медиа, отставка главы правительства страны может состояться уже на следующей неделе. В частности, деловое издание L`Express, ссылаясь на окружение президента Франции, предполагает, что Эммануэль Макрон после ряда консультаций будет ожидать отставки не только нескольких министров, но и премьера Эдуара Филиппа.

"Дата перестановок (в правительстве – ред.) не определена, но вряд ли они произойдут раньше начала следующей недели, до заседания Совета министров в среду. Ведь перед любыми перестановками, отмечают источники в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон хочет завершить консультации, приняв в четверг или пятницу глав трех палат (Сената, Ассамблеи, Экономического, социального и экологического совета), которые должны предоставить ему предложения", - говорится в публикации.

Как отмечается, запланированная встреча ознаменует новый этап пятилетней каденции Макрона, который может начаться после назначения следующего премьер-министра.

По мнению другого французского издания, самого популярного (по количеству подписчиков) Ouest-France, отставка премьера Эдуара Филиппа неизбежна, поскольку его популярность продолжает расти, в то время как поддержка президента – снижается. Результаты последних муниципальных выборов демонстрируют рост рейтинга главы правительства среди правоцентристского электората.

Оценивая последние заявления Макрона относительно новых амбиций в сфере защиты окружающей среды и социально-экономической политики, издание замечает, что их реализация несовместима с взглядами Филиппа на финансовую политику и пенсионную реформу.

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Среди возможных преемников Эдуара Филиппа Nice Matin называет представителя ЕС по вопросам Brexit Мишеля Барнье, политика Жана Кастекса, бывшего министра экологии Жана-Луи Борло, министра вооруженных сил Флоранса Парли и главу Парижского региона Валери Пекрес.

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Франция, Эммануэль Макрон, Эдуар Филипп.

Автор:

Телеграф
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