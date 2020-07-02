Анкара попросила ЕС пересмотреть открытие границ для турок

Турция попросила Евросоюз внести изменения в его список так называемых безопасных стран, с которыми рекомендуется открыть границы на фоне отмены коронавирусных ограничений.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД Турции.

"Мы разочарованы, что Турция не была включена в список третьих стран, для которых рекомендуется отменить ограничения на несущественные поездки в ЕС с 1 июля 2020 года... Мы ожидаем исправления этой ошибки об ограничении проезда для наших граждан как можно скорее", - говорится в заявлении.

В министерстве отмечают, что Турция приняла для борьбы с пандемией коронавируса все необходимые меры, "и успех в этом плане очевиден".

"Это решение должно быть принято на основе объективных критериев и должно учитывать достижения Турции, которые были признаны образцовыми Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом", - говорится в заявлении.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран