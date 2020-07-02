Пандемия: в Польше за сутки - 371 новый случай коронавируса

За прошлые сутки в Польше обнаружено 371 новый случай инфицирования коронавирусом, 15 человек умерли. Общее число инфицированных превысило 35 тысяч. Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Число инфицированных коронавирусом - 35 146; 1 492 человека умерли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Польше обнаружен 371 новый случай инфицирования, умерли 15 больных.

На сегодня в Польше выздоровели уже 22 209 человек.

В больницах страны находятся 1 787 пациентов с коронавирусом, 83 521 человек - на домашнем карантине, 13 941 человек под эпидемиологическим надзором.

В настоящее время в Польше проведено более 1,5 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - более 23 тысяч.

Как сообщалось, главным очагом инфицирования COVID-19 в Польше остается Силежский угольный бассейн, где с 9 июня временно приостановлена работа 12 шахт. В целом среди польских горняков обнаружено более 6 тыс. инфицированных коронавирусом. За последние сутки в Силежском воеводстве подтверждено 148 новых случаев инфицирования, что составляет почти 40% общего показателя по стране.

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня возобновила международное авиасообщение. С 1 июля возобновлено авиасообщение между Польшей и Украиной.