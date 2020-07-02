Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские военные получили партию новых бронетранспортеров
Украинские военные получили партию новых бронетранспортеров
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
ООС: Оккупанты дважды нарушали "тишину"
СМИ: В клубе Милевского вспышка коронавируса, заражен украинский футболист
В клубе Милевского вспышка коронавируса, заражен украинский футболист
Отразит особенности характера: ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"
Ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"

Несмотря на рекомендацию ЕС: Венгрия не будет открывать границу для третьих стран

Несмотря на рекомендацию ЕС: Венгрия не будет открывать границу для третьих стран
19:35 Сегодня Телеграф Укринформ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не откроет свою границу на въезд для граждан третьих стран, кроме Сербии. Его слова цитирует пресс-служба главы венгерского правительства.

"Сейчас, Венгрия не будет впускать граждан из стран, не являющихся членами Европейского Союза, кроме Сербии, потому что это будет наносить вред интересам, касающимся охраны здоровья венгерского народа", - говорится в сообщении.

Соответствующее заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал после обсуждения предложения ЕС об открытии своих границ для 14 стран, не являющихся членами ЕС.

Он также добавил, что Будапешт возобновит "обязательный коридор" для людей, следующих транзитом через Венгрию.

Автобусное ДТП в Польше: травмированы 16 украинцев, один человек - в критическом состоянии

Как сообщалось, 1 июля Европейский Союз рекомендовал странам-членам блока открыть внешние границы пока для граждан 14 стран, где зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев инфицирования коронавирусом.

Разрешение на въезд предусматривалось предоставить гражданам Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии.

В мире по состоянию на утро 2 июля количество больных COVID-19 составляет 10 809 998 человек. При этом 6 032 381 человек выздоровел, 519 050 пациентов - умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Венгрия, Карантин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Употребили в пищу сырое мясо сурка: в азиатской стране вспышка бубонной чумы
02 Напитки, которые противопоказаны мужчинам после 50 лет
03 Зубная боль: как помочь самому себе
04 Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
05 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования
Кремль назвал триумфом результаты референдума
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Неутешительные новости для поклонников комиксов: Comic Con Ukraine 2020 отменили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь