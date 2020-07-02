Пандемия COVID-19: В Италии - почти 241 тыс случаев коронавируса

За последние сутки в Италии зафиксировали 201 новый случай коронавирусной болезни, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 240 961. Об этом сообщает агентство ANSA.

"В течение суток был зарегистрирован 201 новый случай коронавирусной болезни, что является увеличением по сравнению со средой, 1 июля, когда было 187.

Общее число случаев коронавируса возросло до 240 961", - говорится в сообщении.

Из них 98 случаев зафиксировали в Ломбардии, что составляет 48,7% от общего количества случаев заболевания в Италии.

В течение последних 24 часов в Италии зафиксировали 30 летальных случаев вследствие пандемии коронавируса, общее число жертв пандемии увеличилось до 34 818.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 2 июля общее число больных COVID-19 выросло до 10 809 998 человек.

Из них 6 032 381 человек уже выздоровели, 519 050 пациентов умерли.