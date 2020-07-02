В Черногории легализировали однополые браки

Гей-пары получили все права, что и традиционные, кроме усыновления детей.

В Черногории принят закон о легализации однополых браков.

Об этом сообщает издание RTCG.

За соответствующий законопроект проголосовали 42 депутата (при необходимых 41), пятеро выступили против.

Закон позволяет однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам, за исключением возможности усыновления детей.

Документ также регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка легализовать однополые браки в Черногории. В прошлом году документ проходил в парламенте, однако тогда он не набрал необходимого большинства голосов.