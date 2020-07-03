Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение
Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение
Мэр Коломыи и его заместитель заболели коронавирусом
Мэр Коломыи и его заместитель заболели коронавирусом
Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест
Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест

Евросоюз отметил ряд нарушений при голосовании по изменениям конституции РФ

Евросоюз отметил ряд нарушений при голосовании по изменениям конституции РФ
03:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В ЕС считают, что голосование по изменениям конституции России прошло с многочисленными нарушениями.

Голосование по поправкам к конституции РФ состоялось с многочисленными нарушениями демократических норм, а его итоги противоречат международным обязательствам России.

Такой вывод содержится в заявлении пресс-секретаря ЕС, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

«Общенациональное голосование в Российской Федерации относительно конституционных поправок завершилось 1 июля. Некоторые из поправок касались изменений политической системы и работы исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Евросоюз выражает сожаление, что в ходе проведения этого голосования были запрещены кампании как «за», так и «против», что не позволило участникам голосования получить доступ к сбалансированной информации», - говорится в документе.

Евросоюз выражает надежду, что все сообщения и обвинения в нарушениях, включая принуждение участников, многократные голосования, несоблюдение тайны волеизъявления, случай полицейского насилия против журналиста на участке, будут надлежащим образом расследованы.

«Приложения к статье 79 конституции предусматривают примат российской конституции над решениями международных органов, которые принимаются на основе международных договоров. Венецианская комиссия Совета Европы, членом которой является Россия, пришла к выводу, что эта поправка является несовместимой с международными обязательствами РФ, и рекомендовала удалить ее или изменить формулировку. Мы ожидаем, что Россия, несмотря на любые приложения к конституции, будет выполнять свои международные обязательства, в том числе в отношении решений Европейского суда по правам человека», - говорится в документе.

Напоминаем, в РФ 25 июня началось голосование по внесению поправок в конституцию. Предлагалось изменить сразу 22 статьи Основного закона. В том числе речь шла об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему снова баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Россия.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Шкаф-купе в маленькую спальню - одно решение множества проблем
04 "Думаю, слова Меган очень огорчат королеву": появились новые детали в судебном разбирательстве Меган Маркл
05 Конгресс США обратился с письмом к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс больных за день
Флорида бьет рекорды с начала пандемии: Более 10 тыс за день
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали сумму убытков для туризма
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали убытки для туризма
Президент провел консультации с руководством НБУ
Президент провел консультации с руководством НБУ
Прорыв в фэшн-индустрии: &quot;солнечная&quot; модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
Прорыв в фэшн-индустрии: "солнечная" модель стала звездой кампании Gucci и украсила Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь