Евросоюз отметил ряд нарушений при голосовании по изменениям конституции РФ

В ЕС считают, что голосование по изменениям конституции России прошло с многочисленными нарушениями.

Голосование по поправкам к конституции РФ состоялось с многочисленными нарушениями демократических норм, а его итоги противоречат международным обязательствам России.

Такой вывод содержится в заявлении пресс-секретаря ЕС, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

«Общенациональное голосование в Российской Федерации относительно конституционных поправок завершилось 1 июля. Некоторые из поправок касались изменений политической системы и работы исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Евросоюз выражает сожаление, что в ходе проведения этого голосования были запрещены кампании как «за», так и «против», что не позволило участникам голосования получить доступ к сбалансированной информации», - говорится в документе.

Евросоюз выражает надежду, что все сообщения и обвинения в нарушениях, включая принуждение участников, многократные голосования, несоблюдение тайны волеизъявления, случай полицейского насилия против журналиста на участке, будут надлежащим образом расследованы.

«Приложения к статье 79 конституции предусматривают примат российской конституции над решениями международных органов, которые принимаются на основе международных договоров. Венецианская комиссия Совета Европы, членом которой является Россия, пришла к выводу, что эта поправка является несовместимой с международными обязательствами РФ, и рекомендовала удалить ее или изменить формулировку. Мы ожидаем, что Россия, несмотря на любые приложения к конституции, будет выполнять свои международные обязательства, в том числе в отношении решений Европейского суда по правам человека», - говорится в документе.

Напоминаем, в РФ 25 июня началось голосование по внесению поправок в конституцию. Предлагалось изменить сразу 22 статьи Основного закона. В том числе речь шла об обнулении президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему снова баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.