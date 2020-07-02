Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования

В ЦИК РФ заявили, что за поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92% избирателей. В Кремле назвал такие результаты триумфом и сообщили, что принимают поздравления от иностранных лидеров.

В России конституционный референдум проходил с 25 июня по 1 июля. Согласно новым поправкам в главный закон РФ, Путин сможет оставаться у власти до 2063 года. Из-за эпидемии коронавируса голосование растянулось почти на неделю.

1 июля Центризбирком Российской Федерации обработал 100% протоколов. Согласно подсчетам 77,92% избирателей поддержали изменения в Конституцию.

Итоги референдума прокомментировали в Кремле и назвали голосование "триумфом", сообщает российское издание ТАСС.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России не ожидали таких результатов.

"Однозначно (в Кремле) считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", - отметил он.

Песков добавил, что в Кремль звонят мировые лидеры и поздравляют Путина.

В частности, телефонные разговоры состоялись с премьер-министром Индии, президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.

Как сообщалось, по официальным данным единственным регионом России, проголосовавшим против изменений в конституции, стал Ненецкий автономный округ.