Поправки в Конституцию РФ: Кремль назвал триумфом результаты голосования

В России конституционный референдум проходил с 25 июня по 1 июля. Согласно новым поправкам в главный закон РФ, Путин сможет оставаться у власти до 2063 года. Из-за эпидемии коронавируса голосование растянулось почти на неделю.
1 июля Центризбирком Российской Федерации обработал 100% протоколов. Согласно подсчетам 77,92% избирателей поддержали изменения в Конституцию.
Итоги референдума прокомментировали в Кремле и назвали голосование "триумфом", сообщает российское издание ТАСС.
Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России не ожидали таких результатов.
"Однозначно (в Кремле) считают триумфом. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину", - отметил он.
Песков добавил, что в Кремль звонят мировые лидеры и поздравляют Путина.
В частности, телефонные разговоры состоялись с премьер-министром Индии, президентами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджана.
Как сообщалось, по официальным данным единственным регионом России, проголосовавшим против изменений в конституции, стал Ненецкий автономный округ.