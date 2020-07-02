ЦИК подвела итоги по "путинским поправкам": единственный регион России проголосовал против

ЦИК России сообщила о подсчете 100% протоколов всероссийского голосования. Только один регион России проголосовал против изменений в Конституцию РФ.

Центральная избирательна комиссия Российской Федерации заявляет, что в поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92% избирателей.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на РБК.

ЦИК России сообщила о подсчете 100% протоколов всероссийского голосования.

Единственным регионом России, проголосовавшим против изменений в конституции, стал Ненецкий автономный округ.

В Ненецком АО поправки, позволяющие президенту Владимиру Путину идти на выборы в 2024 году, поддержали по официальным данным 43,78% избирателей, 55,25% проголосовали против. Сравнительно низкой поддержка оказалась в Якутии - 58,34% за, 40,65% против. В остальных регионах путинские поправки якобы поддержали более 60% голосовавших. Рекордные результаты показали Чечня - 97,92% за, 1,94% против, и Республика Тыва - 96,79% за, 2,99% против.

В Москве по официальным данным поправки поддержали 65,29% голосовавших, против высказались 33,98%, в Санкт-Петербурге "за" якобы проголосовали 77,66%, "против" - 21,63%.

Независимые наблюдатели говорят о масштабных фальсификациях и нарушениях. В ЦИК РФ фальсификации отрицают. Против поправок Владимира Путина высказались якобы 21,27% участников голосования.

Два близких к Кремлю источника РБК сказали, что итоги голосования по поправкам в Основной закон превзошли ожидания Администрации президента Путина: никто не предполагал, что в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона они окажутся настолько высокими.

Один из собеседников издания заявил: "Это триумф".

В целом обошлось без скандалов, а число нарушений минимальное, отметил он.