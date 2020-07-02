Скачать
Четверг, 02.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Штрафы за неношение масок: кто и сколько будет платить
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Чемпион Украины сыграет с Барселоной в Лиге чемпионов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 июля

ЦИК подвела итоги по "путинским поправкам": единственный регион России проголосовал против

ЦИК подвела итоги по "путинским поправкам": единственный регион России проголосовал против
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
ЦИК России сообщила о подсчете 100% протоколов всероссийского голосования. Только один регион России проголосовал против изменений в Конституцию РФ.

Центральная избирательна комиссия Российской Федерации заявляет, что в поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92% избирателей.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на РБК.

ЦИК России сообщила о подсчете 100% протоколов всероссийского голосования.

Единственным регионом России, проголосовавшим против изменений в конституции, стал Ненецкий автономный округ. 

В Ненецком АО поправки, позволяющие президенту Владимиру Путину идти на выборы в 2024 году, поддержали по официальным данным 43,78% избирателей, 55,25% проголосовали против. Сравнительно низкой поддержка оказалась в Якутии - 58,34% за, 40,65% против. В остальных регионах путинские поправки якобы поддержали более 60% голосовавших. Рекордные результаты показали Чечня - 97,92% за, 1,94% против, и Республика Тыва - 96,79% за, 2,99% против.

В Москве по официальным данным поправки поддержали 65,29% голосовавших, против высказались 33,98%, в Санкт-Петербурге "за" якобы проголосовали 77,66%, "против" - 21,63%.

"Поправки к Конституции - историческое преступление": ведущий "Россия-24" не захотел "участвовать в этом безумии" и уволился

Независимые наблюдатели говорят о масштабных фальсификациях и нарушениях. В ЦИК РФ фальсификации отрицают. Против поправок Владимира Путина высказались якобы 21,27% участников голосования.

Два близких к Кремлю источника РБК сказали, что итоги голосования по поправкам в Основной закон превзошли ожидания Администрации президента Путина: никто не предполагал, что в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона они окажутся настолько высокими.

Один из собеседников издания заявил: "Это триумф".

В целом обошлось без скандалов, а число нарушений минимальное, отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Конституция, ЦИК, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зубная боль: как помочь самому себе
02 Как Фортуна относится к вам: простой психологический тест
03 Роскошная шевелюра: продукты, которые ускорят рост волос
04 В Черкассах от коронавируса умер врач Олег Гайда
05 Итоги дня 1 июля: Карантин, Порошенко снова в ГБР и повышение пенсий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина
11 регионов не готовы к ослаблению карантина
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
С сегодняшнего дня в Украине открываются кинотеатры
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде
Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Как правильно загадывать желания, чтобы они чаще сбывались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь