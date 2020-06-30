"Поправки к Конституции - историческое преступление": ведущий "Россия-24" не захотел "участвовать в этом безумии" и уволился

Ведущий программы "Вести" на красноярском гостелеканале "Россия-24" Владимир Жаринов объявил, что увольняется с работы из-за того, что не хочет пиарить "деструктивные действия власти" относительно поправок в российскую Конституцию. Об этом сказано в посте телевизионщика в Facebook.

"Сегодня написал заявление. Иду со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и пытался быть объективным. Но то, что происходит сейчас - выше моего понимания. Поправки к Конституции - историческое преступление. За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия власти. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии - уволиться", - написал он.

Он добавил, что принимать участие в голосовании по поправкам в российскую конституцию также не будет.

Голосование по поправкам к российскому основному закону началось 25 июня и продлится вплоть до 1 июля. В двух регионах - Москве и Нижегородской области - оно проходит, в частности, в электронном виде.

Российское издание meduza писало, что по плану Кремля, в голосовании должны принять участие 55% избирателей, из них 60% должны поддержать поправки.

По данным экзит-пола ВЦИОМ, изменения в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

10 марта Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к конституции РФ об обнулении президентских сроков. 11 марта документ одобрил Совет Федерации.