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Сегодня в Нидерландах - десятое заседание суда по делу МН17

Сегодня в Нидерландах - десятое заседание суда по делу МН17
11:36 Сегодня Телеграф Укринформ
В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах в пятницу в 13:30, по местному времени, состоится десятое заседание суда по делу МН17. Об этом сообщает корреспондент в Гааге.

Суд должен объявить решение по запросам на расследование адвокатов подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова. В частности, они требуют дополнительной проверки доказательств, предоставленных нидерландскими прокурорами, уделить больше внимания другим версиям трагедии, а также допросить около 100 свидетелей и экспертов. Защита Пулатова видит необходимость в дополнительном расследовании.

Нидерландские прокуроры считают нецелесообразными аргументы адвокатов Пулатова, которые настаивают, что расследование не завершено, в частности, по другим версиям катастрофы.

Как сообщалось, 8 июня 2020 года начался второй блок судебных слушаний по делу МН17.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

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Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", расположенный в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время крушения самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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Нидерланды, Гаага, МН17.

Автор:

Телеграф
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