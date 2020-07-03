Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 2 июля: Отставка главы НБУ Смолия, громкий скандал с "УЗ" и коронавирус в Украине
Итоги дня 2 июля: Отставка главы НБУ Смолия, громкий скандал с "УЗ" и коронавирус в Украине
40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине
40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине
Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
Рома сенсационно проиграла аутсайдеру Серии А
День Мефодия: народные приметы и запреты 3 июля
День Мефодия: народные приметы и запреты 3 июля

Болтон: Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

Болтон: Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России
08:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на себе испытывал гнев президента Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, якобы касающуюся действий России.

"Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу - ред) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", - сказал Болтон в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший советник сказал, что "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Тем не менее, по его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".

Вместе с тем, Болтон отказался отвечать на вопросы, касающиеся сообщения The New York Times о "сговоре" российской разведки с афганскими талибами, сославшись на то, что "не может раскрывать секретную информацию".

Накануне телеканал сообщал, что негативное отношение президента США Дональда Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, что представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента.

Закон нацбезопасности для Гонконга: Конгресс США одобрил санкции

"По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России", - заявил телеканал.

Работники, которые докладывали президенту, обнаружили, что, когда брифинг включал разведданные, связанные с деятельностью РФ против США, включая доказательства ее вмешательства в американскую политику, "Трамп часто взрывался, требуя сообщить, почему они продолжают сосредотачиваться на России, зачастую подвергая сомнению сами сведения", отмечается в сообщении.

Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп в связи с этим написал в Твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

"Секретный источник (этой информации - ИФ), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман", - добавил президент.

В Израиле 1 июля коронавирусом заболели более 2 тыс человек

В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о договоренностях России с талибами. В случае если эта информация подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в какой-то форме в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного введения санкций.

"Мы должны ввести санкции против России, и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

По ее словам, для Трампа "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных брифингов - "дело привычное".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, РФ, Дональд Трамп, Джон Болтон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
02 Усик назвал свой самый сложный бой в карьере
03 Шкаф-купе в маленькую спальню - одно решение множества проблем
04 "Думаю, слова Меган очень огорчат королеву": появились новые детали в судебном разбирательстве Меган Маркл
05 Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики 10 раз нарушали &quot;режим тишины&quot;, есть раненый
ООС: боевики 10 раз нарушали "режим тишины", есть раненый
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали сумму убытков для туризма
Эпидемия COVID-19: В Испании посчитали убытки для туризма
Президент провел консультации с руководством НБУ
Президент провел консультации с руководством НБУ
Энергия жизни: как наполниться силами за лето, чтобы хватило на весь год
Энергия жизни: как наполниться силами за лето, чтобы хватило на весь год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь