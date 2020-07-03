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ФРГ выделит еще миллион евро для работы ВОЗ на Донбассе

ФРГ выделит еще миллион евро для работы ВОЗ на Донбассе
12:57 Сегодня Телеграф Укринформ
Германия предоставляет 1 млн евро для работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на востоке Украины. Об этом 3 июля сообщает Посольство ФРГ в Украине.

"После того, как деятельность ВОЗ в Украине в прошлые годы уже была профинансирована на 3,5 млн евро, Германия предоставляет ВОЗ на этот и следующий годы в общем еще 1 млн евро.

Таким образом федеральное правительство Германии откликнулось на призыв ВОЗ, которым она привлекла внимание к сфере здравоохранения в зоне конфликта на востоке Украины, остающейся в особо трудном положении", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря помощи из Германии ВОЗ закупает и распределяет жизненно важные медикаменты, вакцины для прививок, а также расходные и лечебные медицинские материалы для лиц, которые в результате конфликта вообще не имеют доступа к медицинскому обеспечению и возможности проходить лечение или имеют его лишь в очень ограниченном объеме.

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"Мероприятия по помощи, которые реализуются ВОЗ, доходят к людям по обе стороны линии разграничения и включают в себя медицинское сопровождение и лечение больных с острыми и хроническими заболеваниями, пациентов с посттравматическими расстройствами, а также мероприятия по подготовке и повышению квалификации медицинского персонала. Кроме того, состоятельность украинских лабораторий по мониторингу и диагностированию инфекционных болезней должны быть расширены. Гуманитарные мероприятия и проекты ВОЗ в Украине являются особенно насущными и значимыми именно во время пандемии COVID-19", - отметили в немецком дипучреждении.

Там также отметили, что восток Украины остается важным направлением гуманитарной и экстренной помощи из Германии. "Ее цель - поддержать особенно уязвимых членов общества и тех, кто находится в опасности, прежде всего женщин, детей и внутренне перемещенных лиц. Поэтому в прошлом месяце Германия увеличила и поддержку, адресованную ЮНИСЕФ, для его деятельности в Восточной Украине еще на 2 млн евро, которые рассчитаны на два года. Нынешним ассигнованием Германия в который раз увеличивает свою гуманитарную помощь для людей в Украине. Предоставив 21 млн евро в 2019 году и почти 20 млн евро до настоящего времени в текущем году, Германия остается важнейшим двусторонним гуманитарным партнером Украины", - отмечается также в сообщении.

Как сообщалось, Германия в этом и следующем году профинансирует еще один проект чрезвычайной экстренной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), предоставив 2 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины.

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Все по теме:

Германия, Украина, Донбасс, ВОЗ.

Автор:

Телеграф
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